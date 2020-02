Alterações nos serviços da ARM devido ao Carnaval

A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa, através de uma nota de imprensa, que irão haver alterações nos serviços de atendimento ao público, recolha e recepção de resíduos nos cinco municípios aderentes à ARM, neste período de Carnaval.

Ribeira Brava:

- A recolha de resíduos, habitual à 3ª feira, terá início às 8h00;

- A recolha selectiva de embalagens de vidro (ecoponto verde), habitual à 4ª feira, será adiada para 5ª-feira, dia 27 de fevereiro. Câmara de Lobos:

- A recolha de resíduos indiferenciados, habitual à 3ª feira, terá início às 8h00;

- A recolha de resíduos de embalagens de vidro (ecoponto verde), habitual à 3ª feira, será adiada para a 4ª feira, dia 26 de fevereiro;

- A recolha selectiva de papel e cartão (ecoponto azul), habitual à 3ª feira, será antecipada para 2ª-feira, dia 24 de fevereiro.

Machico:

- Não será efectuada a recolha de resíduos na 3ª feira, dia 25 de fevereiro;

- A recolha de resíduos indiferenciados na freguesia de Santo António da Serra, habitual à 3ª feira, será antecipada para 2ª-feira, dia 24 de fevereiro;

- A recolha de resíduos indiferenciados nas freguesias de Água de Pena e Machico, habitual à 3ª feira, será adiada para 4ª-feira, dia 26 de fevereiro;

- A recolha selectiva de embalagens de plástico e metal (ecoponto amarelo), habitual à 3ª feira, será antecipada para 2ª-feira, dia 24 de fevereiro;

- A recolha selectiva de embalagens de vidro (ecoponto verde), habitual à 3ª feira, será adiada para 6ª-feira, dia 28 de fevereiro.

Santana:

- Não será efectuada a recolha de resíduos na 3ª feira, dia 25 de fevereiro;

- A recolha de resíduos indiferenciados, habitual à 3ª feira, será adiada para 4ª-feira, dia 26 de fevereiro;

- A recolha selectiva de embalagens de plástico e metal (ecoponto amarelo), habitual à 3ª feira, será adiada para 5ª-feira, dia 27 de fevereiro.

Porto Santo:

- A recolha de resíduos selectiva de embalagens de vidro (ecoponto verde) e de papel e cartão (ecoponto azul), habitual à 3ª feira, será adiada para 4ª-feira, dia 26 de fevereiro, com início às 13h00.

Recepção de resíduos

Relativamente à recepção de resíduos nas estações da ARM, informa-se o seguinte:

- Estarão encerrados na 3ª-feira de Carnaval, dia 25 de fevereiro: Centro de Processamento de Resíduos Sólidos (CPRS) no Porto Santo Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Madeira (ETZL/ET) no Porto Novo, Santa Cruz, a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO), na Meia Légua – Ribeira Brava;

- A Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) na Meia Serra estará aberta na terça-feira de Carnaval, dia 25 de fevereiro, no horário habitual.

Atendimento ao público

Os balcões de atendimento da ARM estarão encerrados todo o dia de 25 de fevereiro - dia de Carnaval.

No dia 26 de fevereiro, os balcões de Machico e Santana estarão encerrados todo o dia; os balcões de Câmara de Lobos e Ribeira Brava estarão encerrados no período da manhã (reabrindo às 14h), mas os balcões da Loja do Cidadão do Funchal (LCF) e do Posto Atendimento do Cidadão (PAC) estarão abertos durante todo o dia.