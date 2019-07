Albuquerque visita o renovado Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, amanhã, pelas 11h30, na Rua das Hortas, o Centro de Saúde do Bom Jesus, que foi sujeito a uma renovação total. As obras foram concluídas e serão agora inauguradas.

A empreitada está orçada em 5 882 443,56 euros e contemplou a reorganização dos serviços e a melhoria das condições de atendimento.

Também ao nível da proximidade ao utente houve alterações, com a renovação dos gabinetes de atendimento médico/ enfermagem /tratamento, de acordo com os requisitos do controlo de infeções.

Houve ainda a renovação das condições sanitárias, a instalação de gases medicinais em todas as salas de tratamento, a renovação do sistema de água e esgotos, a melhoria das redes eléctricas e de comunicações, a beneficiação dos sistemas de ar condicionado e renovação de ar e a reabilitação energética do edifício, com recuperação das fachadas, mantendo a traça original, para além da impermeabilização dos terraços e colocação de painéis solares.

Refira-se ainda que o mobiliário é completamente novo.

Sublinhe-se que das várias modalidades de atendimento disponíveis, o Centro de Saúde do Bom Jesus assegura a prestação de cuidados a 49.051 utentes inscritos, dos quais 30.560 com médico de família.