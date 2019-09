Albuquerque rejeita debate com Cafôfo

Miguel Albuquerque recusou participar num frente-a-frente, promovido pela rádio TSF, com o cabeça-de-lista do PS, alegando “agenda cheia”. Paulo Cafôfo acusa adversário de assumir “postura autoritária”. O tema é a manchete da edição do DIÁRIO deste Sábado, uma história para ler na página 8.

Antes, na página 3, saiba que os indicadores revelam que 2019 deverá ser o melhor dos últimos oito anos para o licenciamento de edifícios. Se assim for, os números vão superar o período negro que a construção civil viveu nas últimas décadas. As licenças registaram um aumento de 50%.

Outra história em destaque na primeira página do DIÁRIO remete para as críticas que surgiram da concentração de festas em Machico. Leia o que está em causa, na página 2.

Na página 10, conheça a última sondagem realizada para as eleições da Assembleia da República. Se as eleições legislativas fossem hoje o PS ganharia, conquistando metade dos 230 mandatos.

A saúde da Região continua a ser assunto polémico. Desta vez, novos números: as urgências recebem mais de 300 doentes por dia e 10 doentes aguardam por vagas em camas para serem internados.