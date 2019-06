Albuquerque recebe alunos participantes no projecto ‘A Tua Vez’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebe amanhã, dia 5 de Junho, na Quinta Vigia, vários dos alunos que participaram, ao longo deste ano lectivo, na iniciativa ‘A Tua Vez’.

A iniciativa da Secretaria Regional da Educação é destinada a alunos do terceiro ciclo, teve três séries (anos lectivos) e 13 edições publicadas no DIÁRIO de Notícias da Madeira, num total de 104 páginas.

Participaram, nesta iniciativa do Governo Regional, 31 escolas. As 13 capas do suplemento foram realizadas por alunos, recriando o logo do suplemento.

No total, participaram 500 alunos, que publicaram 226 trabalhos. O evento contou ainda com a envolvência de 60 professores.

Foram produzidos 16 vídeos promocionais.

‘A Tua Vez’, pelo número de alunos envolvidos e de trabalhos apresentados e publicados, é um projecto que veio demonstrar que os jovens estão atentos à realidade, focados no presente e comprometidos com o futuro.