Albuquerque pede ajuda a Costa

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, mandou uma carta ontem ao primeiro-ministro António Costa, solicitando uma “intervenção pronta e efectiva” para que a ‘tarifa do desporto’, entretanto abolida pela TAP, seja reposta. É este o assunto que faz manchete esta quinta-feira na edição em papel do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

Já a grande foto da capa vai para o Desporto: “Madeira acolhe Europeu e Mundial de Natação Adaptada” é o título que acompanha a imagem. As provas internacionais decorrem em Maio de 2020 e Setembro de 2021.

“84% já entregaram declaração de IRS” é outra das chamadas da capa, que acrescenta que os reembolsos entretanto pagos rondam os 58 milhões de euros.

“Saúde motiva mais um inquérito” é mais um assunto em foco na primeira página. Saiba que o PCP quer investigar eventuais favorecimentos públicos ao Hospital Particular. Entretanto, noutra comissão de inquérito, Pedro Calado alegou desconhecer contrato da CMF com o Grupo AFA.

Finalmente, uma notícia de mais uma morte nas estradas madeirenses: “Empresário morre em despiste de moto”, conforme poderá ler nos ‘Casos do dia’.

