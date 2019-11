Albuquerque leva ‘caderno de encargos’ a Lisboa

Bom dia! O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, leva esta terça-feira o seu ‘caderno de encargos’ até Lisboa.

O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO explica que presidente e vice-presidente do Governo Regional reúnem-se hoje com o Governo da República, com as questões da mobilidade e financiamento do hospital a estarem à cabeça das reivindicações para a Madeira.

Eis as restantes chamadas de primeira capa:

‘PSP com carros e elevadores parados’

Sindicato Nacional de Polícia denuncia falta de condições no comando regional, onde até há corredores sem luz. Falta de verbas faz com que estejam a circular viaturas antigas e em mau estado de conservação;

‘Ronaldo, mais um recorde’

Jogador vai estar pela quinta vez na fase final do Euro. É o primeiro a atingir a marca na competição;

‘União SAD com estrutura temporária’

Assembleia-geral ‘quente’ afastou Filipe Silva e nomeou Jaime Gouveia para a presidência;

‘PSD-M com posição neutral nas eleições nacionais’

Tenha uma excelente terça-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.