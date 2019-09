Albuquerque inaugurou Jardim do Garajau, uma “obra difícil” em que “só falta a cafetaria”

Na qualidade de presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque foi hoje até à freguesia do Caniço inaugurar o Jardim do Garajau, “um espaço que está aberto a partir de hoje para usufruto da nossa população, sobretudo da população residente”.

O líder do executivo regional relembrou que esta é uma freguesia “muito populosa” onde predomina “a habitação colectiva”, então pensou que “seria importante abrir um espaço público, um parque, para usufruto, quer para as crianças, quer para toda a população”.

“Desejo agradecer a todos os trabalhadores que se empenharam nesta obra. De realçar que esta obra foi difícil, mas que está quase concretizada. Só falta aqui a cafetaria, que posteriormente será aberta e que será concessionada”, garantiu Miguel Albuquerque.