Albuquerque inaugura Sidraria do Santo da Serra esta terça-feira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, dia 28 de Janeiro, no Santo da Serra, onde, pelas 15 horas, presidirá à cerimónia de inauguração da Sidraria do Santo da Serra (Machico), instalada num espaço do Centro Cívico local, na Ribeira de Machico.

O investimento na Sidraria de Santo António da Serra – Machico, foi de 183.000 euros.

Destes, 119.000 euros referem-se aos custos da empreitada de beneficiação e adaptação de espaço existente no Centro Cívico daquela freguesia para a instalação da sidraria propriamente dita.

Os outros 64.000 euros são atinentes à aquisição de equipamentos tecnológicos específicos para a produção e comercialização de sidras: sistema de corte e prensagem das maçãs, cubas de fermentação e estágio, e linha de engarrafamento, rotulagem, rolhagem/capsulagem da bebida.

Recorde-se que o Governo Regional decidiu promover o projeto de construção e equipamento das Sidrarias da Madeira, maximizando o elevado potencial da sidra regional e conferindo a esta bebida tradicional a mais adequada abordagem aos mercados consumidores, alavancando a produção de maçãs e peros de variedades regionais.

Este projecto contempla a construção e equipamento de uma rede de mini-sidrarias coletivas, com o objetivo principal de dotar a RAM de unidades modelares de serviço público de transformação de maçãs, peros e, eventualmente, de peras, para a obtenção dos vários tipos de sidras e, quando possível, de vinagres de sidra e de outros géneros alimentícios à base destes produtos, a serem instaladas nas principais localidades da ilha da Madeira com mais arreigada tradição na produção de Sidra da Madeira.

Estas sidrarias serão unidades prestadoras de serviços aos agricultores, com o objectivo de ultrapassar as dificuldades que se colocam à produção e preparação para colocação no mercado das suas sidras, proporcionando-lhes condições e tecnologias adequadas à obtenção de bebidas que, para além de satisfazer as disposições normativas e as exigências de higiene e segurança alimentar que lhes são aplicáveis, possam apresentar uma qualidade superior e as características próprias de especificidade e genuinidade e/ou de inovação que permitam a sua diferenciação e valorização nos mercados.

Neste contexto, atendendo a que na freguesia de Santo António da Serra-Machico é histórica a tradição da produção e consumo de sidra, foi decidido avançar com a instalação da Sidraria de Santo António da Serra – Machico, a primeira sidraria a integrar a rede suprarreferida, a dotar de condições para proporcionar aos seus utentes a transformação dos frutos e a produção e engarrafamento de sidras para colocação no mercado.

Oportunamente, o projecto será complementado com uma Sidraria Central (a instalar na ex-Biofábrica, na Camacha), a qual, além de conferir o necessário apoio laboratorial às sidrarias locais, disporá de equipamento mais evoluído para produzir sidras naturais mais elaboradas (método “charmat” para sidra gaseificada e método “champanhês” para produzir sidra espumante), de uma engarrafadora/rolhadora/capsuladora mais sofisticada e adaptada a formatos especiais, bem como de capacidade de conservação e de armazenamento para apoio ao desenvolvimento/acabamento dos diversos “géneros” de sidra a obter.