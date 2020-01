O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura, na próxima segunda-feira, dia 3 de Fevereiro, o estabelecimento comercial Agriloja, localizado no Poço Barral, junto ao Mercado Abastecedor do Funchal, em São Martinho.

A loja pertence ao Grupo Agrinda, dono da cadeia de lojas ligadas ao mundo rural, em especial à agro-precuária e trata-se da primeira loja do grupo no mercado madeirense.

A empresa foi criada em 1996, para a comercialização de produtos para retalho nas áreas de Agricultura, Jardim, Pecuária, Animais de Estimação, Bricolage e Casa.

Actualmente, conta com mais de 500 fornecedores contratados e oferece cerca de 20 mil produtos, onde se incluem os produtos de marca própria Agriloja.

A Agridistribuição Madeira vai dedicar-se à compra e venda, por grosso e a retalho, à importação e exportação, à logística, à armazenagem, à produção e à transformação e distribuição de produtos e utensílios para agricultura, pecuária, jardinagem, cuidados com animais, bricolage, materiais de construção, casa e lar e lazer, mobiliário, artigos de iluminação, electrodomésticos, têxteis, a par ainda da prestação e gestão de serviços conexos.

Dedicar-se-á ainda ao comércio a retalho de flores, plantas, sementes, fertilizantes e fitossanitários para plantas e flores, comércio por grosso de produtos químicos e comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados.

Terá igualmente a actividade de intermediário de crédito e prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito celebrados com consumidores na categoria de intermediário de crédito a título acessório

No país, recorde-se, existem duas dezenas de lojas Agriloja.