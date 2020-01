Albuquerque e Barreto garantem que acordo vai ser cumprido incluindo na área da saúde

Foi com tom áspero que Miguel Albuquerque respondeu às perguntas dos jornalistas sobre instabilidade no SESARAM, devido às divergências sobre a nomeação de pessoas para diversos cargos. A falar à margem de uma visita à Zona Franca da Madeira, com a participação do presidente da Comissão Política do CDS, o presidente do Governo e do PSD disse que nada está decidido e que tudo o que foi acordado entre o PSD e o CDS, para a coligação de Governo, será cumprido.

O presidente do Governo atribui as notícias sobre a saúde a interesses de quem quer que haja cisão na coligação, mas, garante Albuquerque, o entendimento vai perdurar. “São rumores para desagregar.”

Rui Barreto tal como Albuquerque disse haver confiança entre as partes, o que não significa que não existam discordâncias.

Como o DIÁRIO avançou em primeira mão, a presidente do SESARAM reuniu, ontem, os directores de serviço e pediu-lhes que se pronunciassem sobre as alterações aos Estatutos do SESARAM, nomeadamente para alterar a composição do Conselho de Administração e deixar de ser exigido que a Direcção clínica seja assumida por um médico dos quadros. Houve uma votação secreta e 30 médicos votaram contra e 4 a favor.

A votação, na prática, foi uma moção de censura á nomeação da médica Filomena Gonçalves para a Direcção Clínica, um nome indicado pelo CDS, assim como outros que ainda não foram nomeados.