Albuquerque diz que inclusão do hospital no OE2020 é o resultado de “quatro anos a batalhar”

“Corresponde ao que reclamamos há quatro anos”, diz Miguel Albuquerque num comentário à inclusão do financiamento de 50% do novo hospital no Orçamento de Estado para 2020. “Estamos há quatro anos a batalhar”, lembra o presidente do Governo Regional que confirma que esta era “um dos assuntos” tratados com o primeiro-ministro. “Vamos aguardar pela proposta na especialidade”, afirma.

A proposta de OE2020, entregue na Assembleia da República, inclui o financiamento de 50% do novo hospital da Madeira e retira das contas o valor patrimonial dos hospitais Nélio Mendonça e Marmeleiros. O Governo da República também garante o aval para o empréstimo que a Região deverá contrair, o que fará baixar os juros.