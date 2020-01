Albuquerque desafia Cafôfo a resolver rapidamente a questão do ferry

Miguel Albuquerque desafia Paulo Cafôfo a resolver a questão do ferry e do subsídio de mobilidade ao passageiro por via marítima.

Confrontado com a posição do PS/M que este sábado, na Pontinha, apresentou um projecto de resolução no sentido de assegurar “serviço ferry de ligação entre a Madeira e o Continente, por vários anos, e durante todo o ano”. O ex-candidato a presidente do Governo Regional, o deputado Paulo Cafôfo foi o porta-voz da iniciativa, onde apontou as soluções para resolver o assunto: “Em primeiro lugar, é necessário o Governo da República assegurar o financiamento e possa definir em portaria, conjuntamente com o Governo Regional, as regras, os critérios e os montantes para o subsídio social de mobilidade ao passageiro por via marítima. Em segundo lugar, que o Governo Regional, o mais rápido possível, possa lançar o concurso público internacional para a concessão desta linha entre a Madeira e o Continente”.

Hoje quando questionado sobre as soluções apresentadas pelos socialistas, o presidente do Governo reagiu assim: “Por acaso o senhor que falou sobre isso (Paulo Cafôfo) não era aquele que disse que já tinha tratado com o António Costa trazer o ferry. Não foi o mesmo? Espero que ele traga rapidamente”, manifestou.

Em tom irónico Albuquerque complementou a apreciação: “Pensei que já estava resolvido, porque ele disse que já tinha o assunto fechado com o António Costa. Estou à espera que ele resolva”, concretizou.