Albuquerque acompanha com preocupação a greve dos estivadores nos portos do continente

A greve dos estivadores nos portos no Continente está a provocar prejuízos na economia regional e, tal como o DIÁRIO noticiou ontem, em algumas superfícies comerciais já é sentida a falta de bens de primeira necessidade, nomeadamente carnes, enlatados e lacticínios.

Esta manhã, à margem do Congresso do PSD que está a decorrer em Viana do Castelo, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, disse que está acompanhar a situação com preocupação e assegura que serão reforçados os apelos ao Governo da República para que sejam assegurados os serviços mínimos à Região. Lembrou ainda que já na passada semana, o vice-presidente do GR escreveu uma carta ao Executivo liderado por António Costa a alertar para os problemas que esta greve poderia trazer à Região. Miguel Albuquerque faz ver que “esta situação não pode continuar”.

Ao fim da tarde de ontem, em comunicado, o líder do Grupo parlamentar do CDS, Lopes da Fonseca, já havia exortado o Governo da República a interceder junto dos sindicatos no sentido de serem cumpridos os serviços mínimos para a Madeira, por forma a minimizar os efeitos que já se sentem nos supermercados.