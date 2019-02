Alberto João Jardim aborda processo autonómico na Francisco Franco

O ex-Presidente do Governo Regional Alberto João Jardim é o convidado do Clube de História da Escola Secundária Francisco Franco, que em parceria com Projecto Laboratório de Intervenção Social e o Clube Europeu promove amanhã uma conferência sobre a Autonomia Política da Região Autónoma da Madeira. A conversa acontece pelas 10 horas, na Sala de Sessões da instituição de ensino.

Com este encontro a Francisco Franco pretende “o escrutínio das grandes linhas de evolução histórica da organização política do arquipélago, focada num tempo histórico mais próximo, o da implementação do regime autonómico, desde o seu reconhecimento pela Constituição de 1976 aos nossos dias”, apresenta o texto de divulgação. A iniciativa integra-se na evocação dos ‘600 anos da Descoberta da Madeira’, que é o tema geral do Plano de Actividades desta escola para o presente ano lectivo.

A organização pretende incentivar a reflexão sobre o tema a partir de um dos protagonistas da construção da autonomia, “numa abordagem em que se espera possa reflectir o seu devir”, podemos ler.