Agitação marítima na costa norte até final da noite de quarta-feira

A capitania do Porto do Funchal informa ter sido recebido, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18h00 de quarta-feira 06 de Novembro, referente ao Arquipélago da Madeira. O vento sopra de moderado a fresco e a visibilidade estará de boa a moderada.

Na costa Norte a onde atingirão entre 3 e 4 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros a partir do final da noite. Na costa sul, a ondulação atingirá entre 1 e 2 metros.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.