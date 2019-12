Agitação marítima forte na Madeira para este domingo

De acordo com uma nota emitida pela Capitania do Porto do Funchal, sustentada na previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mantém-se o aviso amarelo para a agitação marítima forte nas Costas Norte e Sul da Madeira, bem como no Porto Santo, até às 21 horas deste domingo, dia 22 de Dezembro.

Vento: Bonançoso a moderado, por vezes fresco no início, tornando-se gradualmente fraco a bonançoso.

Visibilidade: Visibilidade boa, temporariamente moderada.

Ondulação Costa Norte: Ondas Noroeste de 2,5 a 3,5 metros, aumentando para 4 a 5 metros durante a noite.

Ondulação Costa Sul: Ondas Sudoeste 2 a 3 metros, aumentando para 3,5 a 4,5 metros.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, pode ler-se ainda no comunicado veiculado.