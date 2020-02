Agitação marítima a Norte com ondas entre os 3 e 4 metros

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima até às 6 horas de amanhã, na sequência da informação recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que aponta para a costa Norte ondas de Noroeste com 3 a 4 metros de altura, diminuindo gradualmente para para 2 a 3 metros. Na costa Sul a ondulação será de Oeste/Sudoeste com 1 a 2 metros. A visibilidade será boa a moderada e o vento fraco a bonancoso.

Tendo em conta estas previsões, a Capitania recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Quanto às restantes previsões para hoje, o IPMA aponta para um dia novamente com muitas nuvens, em particular por nuvens altas, e de possibilidade de ocorrência de chuva, aguaceiros fracos, sobretudo durante a tarde e nas vertentes Norte e terras altas. O vento será inferior a 15 km/h.

No Funchal as previsões são idênticas, com a temperatura máxima a atingir os 20ºC e a mínima os 16ºC. Santa Cruz e Porto Moniz também têm os mesmos valores nos extremos. No Porto Santo a máxima de 20ºC será acompanhada de mínima de 14ºC; na Ponta do Pargo e em Santana as máximas de 19ºC e 18ºC descem também aos 14ºC.

Nas restantes localidades monitorizadas pelas estações do IPMA sobressai Câmara de Lobos, com 21ºC de máxima e 17ºC de mínima, é o local mais quente. O Lugar de Baixo chega hoje também aos 21ºC, mas desce aos 16ºC. Em São Vicente a amplitude térmica é ainda mais acentuada, com os 21ºC a terem no outro extremo 12ºC de mínima. Com 16ºC de máxima está igualmente o Caniçal, que na parte mais quente do dia vai chegar apenas aos 19ºC. 15ºC-20ºC são os valores de referência para Machico.

A temperatura da água do mar está hoje entre os 18/19ºC.