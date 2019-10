Acordo de coligação entre PSD e CDS-PP na Madeira será assinado na terça-feira

O presidente do PSD-M afirmou à margem da visita de balcão do agricultor na Calheta que o acordo político entre social-democratas e centristas populares será formalizado na próxima terça-feira. Miguel Albuquerque disse que a formação do novo governo será desenhado consoante as necessidades e logo após a ratificação do acordo.

Antes o presidente da Câmara Municipal da Calheta ainda ia a meio do discurso numa altura em que dirigia ao secretário regional da Agricultura e Pescas rasgados elogios que Miguel Albuquerque interrompeu o discurso do autarca lançando a seguinte questão: “Já está a despachar o secretário?”. Carlos Teles não desarmou, respondendo de imediato “pelo contrário, sr. presidente, faço votos que continue”.

Os sorrisos vieram nesse instante e numa altura em que visitavam o Balcão do Agricultor na Calheta, um investimento de 192 mil euros, uma iniciativa que o governante disse pretender estender à maioria dos municípios da Região, uma vez que permite uma proximidade com a classe operária é descentraliza os serviços, um dos objectivos deste Executivo, vincou.