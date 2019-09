Acordo de Boa Conduta entre Governo Regional e MEO traz Provedora à Madeira

A provedora do Cliente MEO, Cristina Torres, participou hoje, ao longo do dia, no auditório da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), em cinco sessões de mediação presencial, nas quais se resolveram casos considerados de maior complexidade, referentes a queixas apresentadas no Serviço de Defesa do Consumidor, na Madeira.

A presente iniciativa surge na sequência do acordo de Boa Conduta assinado em 2017 entre a MEO e o Governo Regional, através da SRIAS e trata-se de passar à prática e mediar conflitos com consumidores desta companhia de telecomunicações, com base no acordo existente.

A secretária Regional com a tutela do Serviço de Defesa do Consumidor, esteve presente na sessão de abertura e sublinhou que “é na área das telecomunicações onde ocorre o maior número de reclamações e questões”. Rita Andrade relembrou ainda que este não é o único acordo de boa conduta que o Governo Regional firmou, sendo que existem também acordos com outras companhias de telecomunicações: “estamos aqui para defender os consumidores madeirenses e porto-santenses na salvaguarda dos seus direitos, bem como das empresas, no sentido de encontrar a melhor solução para ambas as partes”.

Ao final do dia de trabalho, os cinco casos foram resolvidos de acordo com as pretensões dos consumidores.