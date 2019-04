Acordado aumento de salário para os trabalhadores da hotelaria

A Direcção Regional do Trabalho e da Acção Inspectiva anunciou, hoje, que no seguimento do processo de Negociação Colectiva entre a Associação Comercial e Industrial do Funchal - Mesa de Similares da Hotelaria (ACIF) e o Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Turismo, Alimentação e Similares da Madeira, chegaram a um acordo no aumento para 2019 no sector dos Similares de Hotelaria da RAM.

Os trabalhadores do sector já vinham reclamando aumentos remuneratórios, num dos sectores mais importantes da economia regional.