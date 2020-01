ACIF realiza palestra motivacional ‘Do sofá para os grandes palcos mundiais’ com Carlos Sá

A ACIF-CCIM realiza, em parceria com a Libargel, uma palestra motivacional denominada ‘Do sofá para os grandes palcos mundiais’, na próxima sexta-feira, 10 de Janeiro, às 16 horas, no Auditório do Museu da Casa da Luz, no Funchal

Carlos Sá, praticante de actividades de montanha nas mais diversas vertentes, será o orador convidado.

As inscrições são gratuitas mas limitadas à lotação da sala. Para inscrever-se aceda a este link