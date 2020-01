ACIF promove sessão destinada a aumentar vendas e receitas com a web

A ACIF realiza amanhã um workshop intitulado “Aumente a venda e as receitas com a web e acabe com a disparidade de preços”, organizado em parceria com o MIRAI e a HiJiffy.

A sessão decorre na Rua dos Aranhas 26, com o seguinte programa

09h30 Como aumentar as vendas no seu site e ganhar mais

Cada vez mais são os turistas que procuram e reservam o seu hotel na internet, incluindo aqueles que aparentemente chegam pelos canais tradicionais. No entanto, apenas alguns hotéis estão a aproveitar esta oportunidade para aumentar a rentabilidade e independência, aumentando as suas vendas diretas. Quais são as bases para tirar maior proveito desta situação? Existe um futuro para as vendas diretas?

Rui Maria, Country Manager da Mirai Portugal

10h30 Como pode a inteligência artificial aumentar a receita do seu hotel?

A inteligência artificial para muitos é algo assustador. Elon Musk, CEO da Tesla, menciona que é “muito mais perigoso que as armas nucleares”. Já Ginni Rometty, CEO da IBM, refere que “vai mudar 100% dos empregos na próxima década”.

Como podem os hoteleiros tomar vantagem desta tecnologia para aumentar receitas?

Tiago Araújo, CEO da HiJiffy

11h15 Disparidades de Preços, soluções para acabar com elas

Recuperar o controlo do preço é essencial para começar a desenhar uma estratégia correta de venda direta. As disparidades são um dos principais problemas da distribuição na Internet. Porque prejudicam? Quem são os responsáveis? Que práticas utiliza a intermediação para alterar o preço? Como detetar em tempo real? E o mais importante, como controlar?

Rui Maria, Country Manager da Mirai Portugal

12h00 – Perguntas e respostas