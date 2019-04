Acervo das Câmaras Municipais da Região disponível on-line

É no âmbito das Comemorações alusivas aos 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo que surge uma iniciativa do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira relacionada com o acervo das Câmaras Municipais da Região. Estes documentos passam a estar disponíveis on-line para consulta de todos.

“Trata-se de uma importante acção de preservação destes acervos e de um contributo para o seu estudo e respectiva produção de conhecimento”, refere a secretaria regional do Turismo e Cultura, através de nota de imprensa.

A mesma secretaria explica que o processo de digitalização dividiu-se em dois projectos. O primeiro teve início no 2º semestre de 2018 e abarcou um total de 89.000 imagens, referentes a livros de vereações e contratos das Câmaras Municipais do Funchal e Porto Santo. O segundo projecto iniciou-se em Janeiro de 2019 e contempla as restantes autarquias, num total de 240.000 imagens.

A conclusão deste segundo projecto está prevista para o próximo mês de setembro, sendo que as imagens serão progressivamente disponibilizadas ao público.