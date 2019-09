Acção de limpeza no Funchal juntou 1.400 voluntários na Semana Global pelo Clima

A Câmara Municipal do Funchal voltou a associar-se, ao longo do dia de hoje, à campanha mundial ‘Clean Up the World – Limpar o Funchal do mar à serra’, englobada na Semana Global pelo Clima, que o Município tem vindo a dinamizar nos últimos dias.

Esta sexta-feira, 27 de Setembro, os trabalhos de limpeza e de sensibilização dividiram-se por vários palcos de acção, desde leitos de ribeiras, áreas exteriores e logradouros dos conjuntos habitacionais camarários, praias, escolas e diversas outras áreas públicas.

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, acompanhou as acções de sensibilização e limpeza que decorrem um pouco por toda a cidade e começou por agradecer a “participação dos 1.400 voluntários, que se juntaram a nós para um cidade mais limpa, em prol do Ambiente”, destacando o intuito da campanha “no sentido de sensibilizar e chamar a atenção para as questões ambientais e sobretudo de passar à acção. Enquanto entidades responsáveis já não basta só sensibilizar, é mesmo preciso agir e promover acções que envolvam as nossas entidades públicas e privadas e os nossos munícipes dispostos a colaborar na recolha de lixo de zonas públicas”, referiu Idalina Perestrelo.

Ao longo do dia de hoje, juntam-se à Câmara Municipal do Funchal várias escolas e juntas de freguesia do concelho, e ainda a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR), o Exército (RG3), a Polícia Marítima, os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e a Empresa Municipal FrenteMar Funchal, entre outros. O principal parceiro, e patrocinador da campanha “Clean Up the World” deste ano no Funchal é o Grupo Serlima.