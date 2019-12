ABM integra Rede de Bibliotecas da UNESCO

O ABM - Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira integra a partir deste mês, a Rede de Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da UNESCO (CNU). A inclusão neste grupo exclusivo de bibliotecas tem por objectivo encorajar estes espaços a realizar actividades em domínios da UNESCO, como a promoção dos direitos humanos, da paz, da diversidade cultural e do diálogo intercultural, a proteção do ambiente e a luta contra o analfabetismo, entre outros.

Com a entrada na Rede, a Biblioteca Pública da Madeira pretende continuar a sua acção junto do público, alargando o leque de iniciativas às áreas trabalhadas anualmente pela Comissão Nacional. Em 2020 estão previstas algumas actividades educativas e a criação de uma exposição, que entrará em regime de itinerância com outras bibliotecas da Região e em todo do país.

O ABM estará também presente no encontro anual da rede, numa acção que permitirá alargar parcerias e divulgar a Biblioteca a nível nacional.