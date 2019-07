Abertura da ExpoMadeira e Festival de Arte e Pesca marcam agenda desta sexta-feira

Assinatura de protocolo no navio ‘Lobo Marinho’

Esta sexta-feira, 5 de Julho, pelas 12 horas, terá lugar a bordo do navio ‘Lobo Marinho’, no Porto do Funchal, a assinatura de um protocolo de cooperação entre a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) e o Grupo Sousa/Porto Santo Line, no âmbito do projecto ‘CETUS-Madeira’, para realização de iniciativas na área da investigação e monitorização permanente dos espaços marítimos, para a recolha de dados de avistamentos de cetáceos no mar territorial entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo. Na ocasião será feita uma apresentação sobre os resultado dos avistamentos de cetáceos ocorridos entre 2016/2018 pela Dra. Patrícia Ferreira de Carvalho, no âmbito da sua tese de mestrado em Biologia Marinha e Conservação. Esta tese, o empenho dos observadores em quase 360 viagens a bordo do ‘Lobo Marinho’, ao longo dos últimos três anos, permitiram registar e analisar cerca 700 avistamentos. Uma iniciativa muito importante para o conhecimento do meio marinho à qual o Grupo Sousa, através da Porto Santo Line, se associa, congratulando-se com os resultados obtidos.

‘FRACTAL – Funchal Fest’

Pelas 15 horas será apresentado o ‘FRACTAL – Funchal Fest’ no Átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias e contará com a presença da vereadora Madalena e de Carolina Caldeira e Vicente Spinola, mentores deste projecto.

Pedro Ramos no Colégio dos Jesuítas

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de apresentação do projecto de Erradicação da Hepatite C, na Madeira, às 18 horas, no auditório do Colégio dos Jesuítas.

Conselho de Governo

O Governo Regional reúne-se em plenário, na Quinta Vigia, pelas 10 horas. Pelo meio-dia serão prestadas declarações à comunicação social, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Miguel Albuquerque abre a ExpoMadeira 2019

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura, amanhã, no Estádio do Marítimo, pelas 18 horas, a ExpoMadeira 2019.