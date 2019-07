ABAMA diz-se impedida de estar na Mostra da Banana

A ABAMA – Associação de Organizações de Produtores de Banana da RAM comunica que, tendo solicitado à Casa do Povo da Madalena do Mar, através da Câmara Municipal da Ponta do Sol, um espaço para participar na Amostra da Banana que ocorre neste fim-de-semana naquela freguesia, o mesmo foi-lhe recusado “sem qualquer justificação”.

“A ABAMA desconhece quais são os critérios para a atribuição desses espaços, que aliás, nem são apresentados nem divulgados”, refere a associação em comunicado, mas lamenta “a decisão daquela Casa do Povo, que revela comportamento discriminatório e falta de equidade, próprio de outra eras do tempo da ‘velha senhora’”.