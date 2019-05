‘A Madeira Somos Nós’ desafia estudantes a mostrar o melhor do seu concelho a nível turístico

Trata-se de um projecto inédito, direccionado para todos os estudantes do 9º ano da Região. ‘A Madeira Somos Nós’ tem como objectivo reforçar, junto dos mais jovens, o sector do turismo na Madeira, bem como promover um maior contacto entre os jovens e a oferta turística do seu concelho e sensibilizar os jovens para as opções, em termos profissionais, neste sector. A iniciativa foi apresentada hoje pela secretária do Turismo e Cultura, no Forte de São Tiago.

Paula Cabaço revelou que este é um contexto não formal de aprendizagem, que desafia os alunos a desenvolver “um vídeo que caracteriza a realidade turística do seu concelho”. “Realçando os elementos de atracção turística que cada concelho tem, com base na sua paisagem e nos activos ligados ao mar e à natureza, mas também realçando o papel que as diferentes empresas que se dedicam ao sector do turismo e os seus profissionais desempenham no seu concelho”, explicou a governante.

“No final, teremos 11 vídeos que vão caracterizar os 11 concelhos da nossa Região”, realçou Paula Cabaço, revelando que os vídeos realizados por cada escola serão visionados em conjunto.

A iniciativa vai envolver, directamente, 250 alunos e 11 escolas mas será criado um concurso através da rede social Instagram, a partir de 1 de Junho, em que todos os jovens podem fotografar o melhor do seu concelho, sendo que a fotografia “com mais likes” terá um prémio.

Paula Cabaço indicou ainda que esta é uma iniciativa que consta do calendário das celebrações dos 600 anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo, pois é também uma forma de preparar o futuro, sensibilizando os jovens para o sector.

A final irá acontecer na Praça do Povo, a 29 de Junho, contando com a projecção dos 11 vídeos e com um momento de entretenimento, para que a mensagem passe de forma descontraída, com a presença do humorista Salvador Martinha. O espectáculo também irá decorrer no Porto Santo.