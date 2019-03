O périplo que o secretariado do PSD Madeira está realizar por todas as concelhias da RAM chegou, este sábado, ao Porto Santo, sendo esta a décima concelhia a ser auscultada.

Assim, José Prada reuniu-se com os militantes e, perante uma sede cheia a lembrar outros tempos de Alberto João Jardim, os ‘laranjas’ ouviram o secretário-geral, mas deixaram igualmente reclamações e avisos ‘à navegação’ neste ano de três eleições.

Coube ao presidente da concelhia do PSD, Bernardo Caldeira, abrir as hostes, procedendo a um balanço da governação social-democrata de Miguel Albuquerque, no qual apontou os vários investimentos e obras que foram feitas e ainda estão realizadas na Ilha Dourada.

Falou, igualmente, do “caminho difícil” do executivo camarário do PSD e apelou à união do partido em ano. “A grande força do PSD é precisamente contar com todos”, afirmou.

“Temos três eleições para ganhar e a vitória só depende de nós, mas é preciso mostrar de que somos os melhores (...) Temos obra feita, somos nós que estamos a trabalhar em prol da população, a nossa economia está crescer há 66 meses, conseguimos baixar a taxa de desemprego de 15,8%, em 2015 para 8,8 em 2018 e fomos a Região que mais baixou os impostos”, disse ainda Prada aos militantes do porto-santenses.

Este périplo que o secretariado PSD Madeira está fazer por todas as concelhias social-democratas, termina na próxima semana na concelhia do Funchal.