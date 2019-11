A Escola do Covão e Vargem recebe intercâmbio europeu ‘Erasmus+ KA229 -CIAK’

Durante uma semana de 25 a 29 de Novembro, a Escola B1 PE Covão e Vargem, acolheu profissionais de educação europeus de 5 países europeus nomeadamente Itália, Roménia, Grécia, Turquia e Espanha, no âmbito do projecto ‘Erasmus+’ intitulado “Cinema, animação internacional e crianças - CIAK”.

Neste contexto, preparou um conjunto de actividades culturais, desde visitas de estudo, workshops e conferências, ligadas a temática do cinema e da animação, criando sinergias educativas promotoras de aprendizagens significativas.

Neste intercâmbio de boas práticas educativas, juntaram-se outras entidades, como o CEPAM, UMA-CIERL, Direcção de Regional de Educação Artística, o departamento de artes visuais e multimédia na ESFF, o departamento educativo do Teatro Baltasar Dias, o Museu Casa Frederico de Freitas, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a Junta de freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, que enriqueceram o programa de excelência organizado pela escola anfitriã, no âmbito da temática da história do cinema, do cinema madeirense e da animação internacional.

Com estes intercâmbios, a Escola do Covão e Vargem pretende apostar numa educação globalizante, numa escola aberta ao mundo, facultando aos seus discentes experiências multiculturais e educativas.