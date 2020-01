“A ciência desempenha um papel decisivo no desenvolvimento dos jovens”, afirma Jorge Carvalho

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, disse que a ciência desempenha um papel decisivo no desenvolvimento dos jovens, na aquisição de conhecimentos e na capacidade de intervenção na sociedade.

“Possuir literacia científica é importante para podermos tomar decisões válidas, tanto a nível pessoal, como social e esta capacidade de as pessoas compreenderem a natureza e os processos da Ciência, assim como de usarem esses conhecimentos de forma pragmática no quotidiano são cada vez mais fulcrais para formar cidadãos activos e críticos”, afirmou hoje na sessão de abertura do Colóquio CIE – UMa: ‘Literacia Científica – Ensino, Aprendizagem e Quotidiano’.

O governante referiu que esta preparação só pode e deve ser implementada e consolidada na escola, realçando que a educação é cada vez mais importante na promoção e desenvolvimento das múltiplas literacias que existem.

“E a literacia científica não foge à regra. É em contexto escolar que a literacia científica deve ser desenvolvida, assimilada e consolidada pelos futuros cidadãos”, sustentou.

Jorge Carvalho destacou o facto de a escola ser o local privilegiado para o desenvolvimento de um processo formativo cada vez mais multiliteracial dos futuros cidadãos.

“Com a capacidade instalada, em termos de recursos humanos e materiais, as escolas da Região oferecem todas as condições para que os nossos alunos possam adquirir mais e melhores competências com a finalidade de estarem bem preparados para enfrentar o mercado de trabalho e os desafios do futuro”, concluiu.