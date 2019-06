75 milhões para hospital de Cafôfo explicados dia 22 de Junho

A candidatura socialista às Eleições Regionais assegura que não há nenhuma unidade de saúde pensada em concreto. A solução para a problemática das listas de espera estão incluídas no montante avançado pelo ex-autarca, que pretende explicar tudo já no próximo dia 22 de Junho. Esta é a notíticia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode consultar nas páginas 4 e 5.

Quanto à maior mancha gráfica da nossa primeira página, é ocupada pelo Porto Santo, que estará esgotado. O ‘Lobo Marinho’ já não tem lugares disponíveis e os hotéis contam com 100% de ocupação para o fim-de-semana prolongado. Conheça mais na página 12.

Rumamos para o Caniço onde a renda da Junta de Freguesia aumenta 30 vezes. Tal como divulgamos na página 3, o proprietário do imóvel em questão é familiar de vereadora da Câmara de Santa Cruz.

No desporto, um olhar à Liga das Nações e ao facto de a Bola do ‘hat-trick’ à Suíça estar a caminho do Museu CR7. O DIÁRIO testemunhou o momento em que um elemento do staff da FFP saiu do Estádio do Dragão com o esférico, já devidamente autografada pelo jogador madeirense. Leia mais na página 18.

Por fim, saiba mais pormenores sobre o ‘Funchal Beer Fest’, que trará mais de 100 marcas, ao Funchal, num evento a decorrer este mês.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma boa sexta-feira e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.