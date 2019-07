5 números desta Quarta-feira, 17 de Julho

16 a 25 anos

O SESARAM já abriu as inscrições para nova edição do Curso de Primeiros Socorros 2019 para jovens entre os 16 e os 25 anos.

2.620 euros

A GNR apreendeu em Câmara de Lobos um total de 131 artigos contrafeitos, num valor estimado de 2.620 euros.

41 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal investiu 41 mil euros em obras de reparação nos complexos habitacionais

43 mil euros

A primeira fase do programa de apoio a pequenas cirurgias arrancou em Santa Cruz, esta quarta-feira, abrangendo 18 pessoas. O investimento é de 43 mil euros.

156 pessoas

De 17 de Junho a 16 de Julho, o Balcão do Brexit atendeu de 156 pessoas. A maior parte dos atendimentos foram presenciais, no espaço criado na Loja do Cidadão no Funchal.