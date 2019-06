5.ª Reunião do Comité de Acompanhamento do PRODERAM 2020 realiza-se sexta-feira

A Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020 realiza, no próximo dia 7 de Junho, às 09h30, a sua reunião anual do Comité de Acompanhamento (CA) do PRODERAM 2020, no Hotel Baía Azul.

O CA do PRODERAM 2020 é constituído por representantes dos Programas de Desenvolvimento Rural do continente – PDR2020, dos Açores – PRORURAL +, do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, da Inspecção-Geral de Finanças e da Inspeção da Agricultura, do Mar do Ambiente e do Ordenamento do Território.

Consta da ordem de trabalhos da reunião do CA a análise e aprovação do Relatório Anual de Execução do PRODERAM 2020 relativo ao ano de 2018. Será também apresentado, como parte integrante do Relatório de Execução, o Relatório de Avaliação de 2019 do PRODERAM 2020 pela entidade avaliadora do Programa. Irá proceder-se à análise e aprovação do documento Critérios de Seleção do PRODERAM 2020, bem como será feito um ponto de situação do Programa.

Na parte da tarde deste dia serão realizadas várias visitas a projectos apoiados pelo PRODERAM 2020, designadamente um projeto de um jovem agricultor – ampliação de uma exploração pecuária em São Vicente, um projecto de beneficiação de postos florestais, no Chão dos Louros e um projecto de regadio – Levada do Monte Medonho no Lombo do Mouro.

A reunião tem lugar na Sala Manta, 3.º andar, Hotel Baía Azul. A abertura da reunião contará com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos.