5.ª edição do projecto Machico Activo encerra segunda-feira

O projecto Machico Activo, dinamizado pela Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP), termina esta segunda-feira, 7 de Outubro, depois de ter proporcionado à população do concelho, uma série de iniciativas ligadas à saúde e bem-estar.

Durante 8 meses – de Março a Outubro – uma equipa multidisciplinar composta por enfermeiros e profissionais de Educação Física, realizaram cerca de 500 avaliações aos 150 participantes inscritos, contribuindo para a promoção da prática regular da actividade física e na adopção de estilos de vida saudáveis, principalmente na população mais idosa de Machico. Foram ainda distribuídas t-shirts, chapéus e sacos desportivos aos participantes mais assíduos e que apresentaram melhorias na sua saúde ao longo do programa.

Segundo a organização, a grande novidade deste ano prendeu-se com a realização de uma Conferência sobre o Envelhecimento Activo e a Qualidade de Vida, no Fórum Machico, realizada no Dia Mundial da Actividade Física (6 de Abril), tendo contado com a presença de vários especialistas.

“O crescente número de participantes e a regularidade que apresentaram neste projecto, demonstra a dinâmica que este programa tem conseguido implementar junto da população ao longo dos últimos cinco anos”, refere nota da ADRAP, frisando que a ideia é “continuar a promover a prática de actividade física, orientada e com avaliação, mas também procurar promover alterações comportamentais nos participantes, que levem a modificações nos seus estilos de vida, maioritariamente sedentários, e a melhorias na saúde e qualidade de vida”.