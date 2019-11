5.ª edição da Ciência no Mercado regressa sexta-feira ao Funchal

A Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores volta a ser palco da Ciência no Mercado, esta sexta-feira, 22 de Novembro. Uma iniciativa da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, que visa promover o contacto entre um conjunto alargado de entidades regionais, da área das ciências e tecnologias, e o público em geral.

A 5ª edição do evento conta com 23 entidades parceiras presentes e insere-se nas comemorações do Dia Nacional da Cultura Científica (que se celebra a 24 de Novembro). Do programa fazem parte actividades práticas, demonstrações, exposições, provas sensoriais, degustações e sessões imersivas, assim como a representação de diversas áreas como a Astronomia, Biologia, Biotecnologia, Ecologia, Ciências Sociais e Humanas, Ciências da Saúde, Engenharia, Química, Matemática, Oceanografia e Robótica.

Uma das novidades deste ano é a instalação de um planetário móvel, da Associação de Astrónomos Amadores da Madeira, que possibilitará aos visitantes assistirem a sessões de curta duração sobre o Sistema Solar e a exploração espacial.

A Ciência no Mercado é de livre acesso e decorre entre as 18h e as 22h30.