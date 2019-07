48.ª edição dos Madeira Math Encounters conta com especialistas internacionais no Funchal

Michael Röckner, um dos mais proeminentes matemáticos da actualidade, na área da análise estocástica, está a participar na 48.ª edição dos Madeira Math Encounters (MME), que decorre até sábado, 27 de Julho, na Universidade da Madeira (UMa).

O encontro realiza-se diariamente no Anfiteatro 2 do Campus da Penteada, entre as 10h e as 13 horas, e irá incidir sobre a Análise em Dimensão Infinita e Aplicações. As questões a abordar incluem equações diferenciais parciais não lineares do tipo de Fokker-Planck e a extensão natural de processos de Markov com aplicações às equações diferenciais estocásticas singulares. Nesta iniciativa, serão também apresentados os resultados mais recentes no que concerne à matemática dos polímeros.

Michael Röckner é docente da Faculdade de Matemática da Universidade de Bielefeld e um dos autores mais citados no campo da análise estocástica, tendo contribuído significativamente para o desenvolvimento desta área do conhecimento.

Os seus interesses de investigação centram-se na teoria das probabilidades, análise e física matemática. Em Julho de 2017 foi agraciado com o doutoramento Honoris Causa, pela Universidade de Swansea. Foi até muito recentemente presidente da Sociedade Alemã de Matemática. Exerce funções importantes na fundação alemã para a investigação equivalente, em Portugal, à Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Pelo encanto que sente pela Madeira e pela colaboração científica que desenvolve com o Centro de Investigação de Matemática da UMa, tem participado anualmente nos Madeira Math Encounters da UMa, e tem atraído muitos cientistas internacionais de diversos países a participar nestes encontros a expensas próprias.

Além de Michael Röckner, esta edição dos MME conta também com a participação de Nora Müller, da Universidade de Bielefeld; de Wolfgang Bock, da Universidade de Kaiserslautern; Cresente O. Cabahug, da Universidade de Kaiserslautern; Ludwig Streit, Doutor Honoris Causa pela UMa; Herry P. Suryawan, da Universidade Sanata Dharma; e Joachim Lebovits, da Universidade de Paris.

Os Madeira Math Encounters são promovidos pelo Centro de Investigação de Matemática e Aplicações da UMa e visam reunir, naquele que é considerado um ponto de encontro único em Portugal, investigadores de renome internacional e estudantes de doutoramento, com o objectivo de reforçar e/ou criar colaborações e fomentar a investigação em Matemática.