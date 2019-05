45 voos cancelados, 6.500 passageiros afectados

Devido ao vento forte que este fim-de-semana voltou a causar muitos constrangimentos na operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, entre o meio da tarde de sábado e a última madrugada foram cancelados 45 voos, entre chegadas e partidas. Estima-se que à volta de 6.500 passageiros possam ter sido directamente afectados pelas más condições atmosféricas que durante várias horas e em diferentes períodos impediu aterragens em Santa Cruz.

Algumas aeronaves ainda tentaram a aproximação à pista madeirense, mas viram-se obrigadas a borregar quando já se encontravam prestes a conseguir pousar, acabando por divergir para outros aeroportos, nomeadamente o de Porto Santo, ou regressando à procedência. Muitos outros aviões desviados, alguns depois de longa espera ‘às voltas’ entre a Madeira e o Porto Santo, nem chegaram a passar a Ponta de São Lourenço, registando-se também o caso de aparelho proveniente do estrangeiro ter optado por ‘dar meia volta’ e procurar aeroporto alternativo durante a rota para a Madeira.

A culpa dos muitos contratempos causados voltou a ser do vento forte que voltou a ‘soprar’ no extremo leste da ilha da Madeira, tendo ‘varrido’ a zona do aeroporto com rajadas que chegaram a atingir quase os 90 km/h.

Rajadas de até 89 km/h foram registadas no sábado pela estação meteorológica automática do IPMA instalada junto à torre de controlo do Aeroporto da Madeira, dia onde o extremo do vento médio atingiu os 37,1 km/h. No domingo as rajadas não passaram dos 85 km/h, mas o valor médio do vento ‘cresceu’ até aos 42,5 km/h.