O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, entregou, esta sexta-feira, os certificados de qualidade FPNCQ19 da Federação Portuguesa de Natação a 41 escolas da RAM, pela participação, no ano lectivo transacto, no projecto ‘Natação 1.º Ciclo do Ensino Básico’.

Na ocasião o governante enalteceu a “capacidade de execução” dos directores e professores responsáveis pela implementação deste projecto nas escolas a nível regional.

“Um dos aspectos que é valorizado pela Federação Portuguesa de Natação tem precisamente a ver com a qualidade dos nossos recursos humanos que estão envolvidos neste projecto”, vincou Jorge Carvalho, salientando que este é igualmente um “aspecto fundamental naquilo que têm sido as políticas desenvolvidas ao nível da Educação na Região”, quer na natação e no desporto, quer noutras áreas como as artes ou o desenvolvimento humano.

O projecto ‘Natação 1.º Ciclo do Ensino Básico’ envolveu, no ano lectivo 2018/19, um total de 2.496 alunos, orientados pelos respectivos professores de Expressão e Educação Físico-Motora (EEFM), coadjuvados por nove docentes especialistas na natação.

De realçar que o processo de certificação técnico-pedagógica das escolas de natação cumpre metodologias de análise definidas pelo departamento técnico da Federação Portuguesa de Natação, que visam “a melhoria contínua, bem como a implementação de boas práticas, no sentido de optimizar o processo de ensino-aprendizagem”.

A EEFM, enquanto componente obrigatória do currículo do 1.º Ciclo do Ensino Básico, integra a natação como uma das modalidades facultativas do programa. Desde o ano lectivo 2004/2005 até à presente data, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE), aposta e investe na implementação de aulas de natação para os alunos deste ciclo de ensino, ministradas ao longo do ano lectivo, uma vez por semana, com a duração de 60 minutos, no bloco de Enriquecimento Curricular.