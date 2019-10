26 anos do RG3 celebrados com Ireneu Barreto

O Regimento de Guarnição n.º3 celebrou na passada terça-feira 26 anos, data que será assinalada com uma cerimónia militar a decorrer amanhã nas instalações localizadas na Nazaré e que será presidida pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto. O início está marcado para as 10h20.

A cerimónia começa com a chegada das entidades convidadas. Pelas 10h45 há Guarda de Honra ao Representante da República, seguida de Continência das Forças em Parada, também a Ireneu Barreto às 11 horas. Inclui a Integração do Estandarte Nacional, a Cerimónia de Homenagem aos Mortos e as intervenções do comandante do RG3, coronel Paulo Figueiredo, assim como do comandante da Zona Militar da Madeira (ZMM), major general Carlos Perestrelo, a anteceder a imposição de condecorações e o desfile dos militares em parada.

A cerimónia que assinala os 26 anos passados sobre a criação do RG3 a 1 de Outubro de 1993 termina com a inauguração às 12h15 da exposição ‘Missão no Iraque’, uma exposição de fotografia que documenta alguns dos momentos vividos pelos cerca de 30 militares madeirenses nesta deslocação. A missão decorreu entre o segundo semestre do ano passado e o primeiro deste ano.

‘Missão no Iraque’ ficará no RG3 durante aproximadamente uma semana. No dia 11 será reinaugurada no centro comercial Madeirashopping, ficando então acessível ao público em geral.