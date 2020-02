25 casos de gripe A na Madeira na última semana

O número de casos de gripe voltou a aumentar na Madeira durante a última semana, atingindo 30 pessoas, 24 das quais crianças, sendo este o maior registo desde o início da época gripal. Em crescendo estão os vírus de tipo A que atingiram 25 pessoas.

Apesar de a gripe B ser o tipo de vírus Influenza mais comum - registando-se 66 num total de 118 casos desde o início da época gripal, que começou a 1 de Outubro de 2019, correspondendo a 56% do total - na última semana assistiu-se a uma subida acentuada de casos de gripe A, com grande prevalência entre os mais novos.

De acordo com o último boletim de vigilância epidemiológica, publicado na tarde desta sexta-feira pelo instituto da Administração da Saúde da Madeira (IASaúde), entre 27 de Janeiro e 2 de Fevereiro foram analisadas 69 amostras no Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM), resultando 30 positivos, o maior número registado numa semana desde o início da época gripal. O pico da gripe na Madeira continua, assim, em curva ascendente pela terceira semana consecutiva.

Dos 30 casos de gripe Influenza confirmados, 4 eram do tipo de vírus B e 25 do tipo A, divididos pelos seguintes subtipos: 14 A(H3), 6 A (sem subtipagem), 5 A(H1)pdm09 e 1 A+B.

O documento do IASaúde assinala o facto destes casos identificados corresponderem sobretudo a crianças (24), ou seja, 83%, bem acima da média verificada desde o início da época gripal, em que 70% têm correspondido a crianças e jovens com menos de 18 anos.

Esta foi uma semana que voltou a caracterizar-se pelo clima primaveril. O valor médio da temperatura mínima do ar na Madeira correspondeu a uma diferença de +2,2 Cº relativamente ao valor da normal climatológica.

Desde 1 de Outubro, já foram analisadas laboratorialmente 380 amostras, tendo sido diagnosticados 118 casos de gripe na Madeira, ou seja, confirmaram-se 31% dos casos suspeitos.