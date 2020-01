2020 será “ano decisivo para o ensino na Madeira”, diz Albuquerque

O presidente do Governo Regional visitou, esta sexta-feira, dia 17 de Janeiro, a Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, no Galeão (freguesia de São Roque), onde presidiu à cerimónia de entrega de kits de informática e de ciências experimentais às 65 escolas públicas do 1.º ciclo da RAM.

Na ocasião, Miguel Albuquerque salientou que “estamos numa nova era” e que o desafio que se coloca à Educação é o de “dotarmos os nossos jovens de uma qualificação de excelência”. Neste sentido, 2020 será “um ano decisivo para o ensino na Madeira”, disse.

“Pela primeira vez os nossos jovens vão ter um contacto directo com áreas que serão determinantes para o futuro: a tecnologia, o 5G, a internet (...) vai ser uma revolução nas nossas sociedades, na forma como vivemos, como produzimos, trabalhamos e comunicamos. É uma revolução que já está a acontecer, e por isso também a necessidade de, logo no 1.º ciclo, dotarmos os nossos jovens destas competências”, sustentou.

“O desenvolvimento da Madeira vai depender disso”, acrescentou ainda o líder regional.