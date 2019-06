2 milhões resolvem carreira dos técnicos

2 milhões de euros resolvem carreira dos técnicos. Esta é a manchete do DIÁRIO está quarta-feira. Governo Regional assinou compromisso que descongela carreira de 285 técnicos de diagnóstico e terapêutica

“Não se lembrem das pessoas só quando há eleições”. No dia do concelho da Calheta, Carlos Teles garante ao DIÁRIO ter obra feita mesmo que os orçamentos não estiquem. Admite que o seu projecto político está longe do fim e alerta para o custo da arrogância em ano de Regionais. Sobre jantares de militantes do PSD com Cafôfo é peremptório: “Cada um almoça com quem quer, não quero é que dê azia”.

Câmara do Funchal poupa no custo dos combustíveis. Para ler nesta edição.

‘Concertos L’ com sete estreias. Festival composto por 10 espectáculos traz Silvia Pérez Cruz, Mão Morta e Tanya Tagaq, entre outros, à Estalagem da Ponta do Sol, um dos assuntos em destaque no DIÁRIO desta quarta-feira.

Seis dias de greve na ‘Horários do Funchal’. Saiba tudo nesta edição.