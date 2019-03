17 novos reformados da função pública, em Março, na Madeira

Este mês, 17 profissionais passaram a integrar a lista de aposentados e reformados da função pública na Madeira, menos nove do que em Fevereiro.



Destes, a reforma mais alta pertence a uma antiga coordenadora técnica da Câmara Municipal do Funchal (CMF), no valor de 1.197,39 euros.

Destes pensionistas, 15 desempenharam as funções de assistentes operacionais - tanto em secretarias regionais, como em autarquias, escolas, no Serviço de Saúde Regional ou no Instituto de Segurança Social da Madeira. A média das pensões destes profissionais ronda os 530 euros.

Os restantes trabalhadores eram assistentes técnicos, bem como um levadeiro que trabalhou para a Águas e Resíduos da Madeira - e cuja reforma não atinge os 300 euros. Abaixo deste valor, há ainda uma assistente operacional da secretaria regional da Educação.