14 voos já cancelados e 9 divergidos

O vento forte continua a não dar tréguas na zona do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, que hoje (até às 16:10) soma já 14 voos cancelados, entre chegadas e partidas (incluindo os dois voos anulados durante a noite) e sete aviões divergidos para os aeroportos de Porto Santo, das Canárias e de Faro.

Nos últimos minutos o avião da TUI proveniente de Copenhaga que tinha sido ‘desviado’ para Porto Santo, levantou voo para regressar à Dinamarca, abrindo assim vaga para pousar/estacionar a última aeronave divergida nesta quinta-feira ‘negra’.

Até às 18 horas está em vigor o aviso amarelo para o vento do quadrante Sul com rajadas até 75/80 km/h. Na última hora a rajada mais forte registada junto ao aeroporto atingiu os 79 km/h. O vento médio entre as 14 e as 15 horas foi de 51,8 km/h.

Consequência dos muitos voos cancelados e em ‘suspenso’, o caos instalou-se nos dois aeroportos da Região. Os passageiros que desembarcaram no Porto Santo viajam para o Funchal logo ao final da tarde a bordo do navio Lobo Marinho.