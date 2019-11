122 pessoas recebem amanhã formação sobre Pagamento de Incentivos de Operações Financiadas

A Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020 realiza amanhã, 8 de Novembro, na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, uma acção de formação denominada ‘Pagamento de Incentivos e Acompanhamento de Operações Financiadas’ no âmbito do PRODERAM2020, que será ministrada pelo Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas (IFAP).

Trata-se de uma acção importante para os promotores, bem como para os 122 formandos que estão inscritos na formação, cujo objectivo passa por informar e esclarecer eventuais dúvidas sobre o processo de contratualização de apoios e controlo administrativo dos pedidos de pagamento nas medidas de investimento do FEADER - PRODERAM 2020.

A formação, que decorrerá entre as 10 e as 18 horas, terá como prelector António Moita Brites, director do Departamento de Apoios ao Investimento do IFAP.