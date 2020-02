112 milhões para as construtoras

A edição desta quarta-feira do DIÁRIO faz manchete com a notícia de que as empresas de construção civil foram as grandes beneficiadas pela contratação pública por parte do Governo Regional no ano passado, absorvendo um total de 112 milhões de euros.

O Governo Regional foi, de resto, o responsável por 77% do montante global gerado pela contratação pública, sendo que o SESARAM, com mais de 60 milhões de euros, foi a entidade que maior valor publicou.

Outra notícia importante dá conta que a Câmara Municipal do Funchal vai avançar com um plano de intervenção na Zona Velha da cidade. Os prédios devolutos, que correm risco de incêndio, são a maior preocupação da edilidade funchalense. Entretanto, o PSD avança com uma proposta de apoio ao arrendamento jovem naquela zona da cidade do Funchal.

As “medidas excepcionais” exigidas ao Governo da República pelo vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, na sequência da paralisação do Porto de Lisboa, é outro tema relevante para ler na edição de hoje do DIÁRIO. Calado recusa a polémica com os estivadores e revela que existem empresários do sector da importação que já optaram por recorrer do Porto de Leixões.

A preocupação da Ordem dos Médicos com as demissões das chefias médicas no SESARAM também merece atenção especial nesta edição, onde se realça, igualmente, o julgamento do antigo secretário regional dos Recursos Naturais, Manuel António Correia, que nega a existência de qualquer crime no caso da concessão de licenças de pescas, onde é acusado de prevaricação/abuso de poder.

Tudo isto e muito mais para ler nesta edição de quarta-feira do DIÁRIO.

Boa leitura!