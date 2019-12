107 trabalhadores da CMF farão a limpeza da cidade depois dos festejos do Réveillon

A Câmara Municipal do Funchal terá um total de 107 trabalhadores, entre eles motoristas, cantoneiros de limpeza, encarregados e chefes de serviços, para a limpeza da cidade depois dos festejos da Passagem de Ano no Funchal, a 1 de Janeiro de 2020.

Os trabalhos terão início às 7 horas da manhã, numa operação que envolve ainda um total de 19 viaturas, nomeadamente 4 auto-varredouras, 5 viaturas de caixa aberta, 5 mini veículos de apoio e 5 viaturas pesadas de recolha.

Segundo o gabinete de comunicação da Autarquia, a operação de limpeza irá iniciar-se com a recolha dos resíduos depositados nos contentores e papeleiras, seguindo-se a retirada/varredura dos resíduos de toda a zona centro da Cidade do Funchal, assim como a retirada dos 195 contentores de apoio que serão colocados no dia anterior para a deposição dos resíduos produzidos nesta noite de festejos, terminando com a desinfecção de alguns pontos críticos.

De referir que as limpezas do dia 1 de Janeiro de 2020 serão prioritárias na Baixa do Funchal, pelo que a operação prosseguirá no dia seguinte nas restantes zonas de festejos em que tal seja necessário, como será o caso de alguns miradouros.