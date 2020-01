100 dias do XIII Governo Regional da Madeira

A edição desta quarta-feira do DIÁRIO dá especial destaque aos 100 dias de governação do XIII Governo Regional da Madeira. Que inclui uma auto-avaliação, sem mea-culpa, dos próprios governantes, uma apresentação dos estreantes nos corredores do poder, os números mais relevantes desta governação, uma análise crítica do Governo Sombra socialista e ainda um livro de reclamações e os momentos-chave destes primeiros 100 dias do Governo PSD/CDS.

O universo de empresas de Isabel dos Santos e, nomeadamente, as suas ramificações na Madeira é outro tema tratado nesta edição. Onde se fica a saber que a empresária angolana e o seu marido detêm, directa ou indirectamente, 15 empresas sedeadas na Região, algumas delas registadas na Zona Franca.

A comédia ‘Ding Dong’, que se realiza no Centro de Congressos, no fim do mês de Fevereiro, é um outro assunto em destaque no DIÁRIO desta quarta-feira, onde também se fica a saber que a queda de pedras motiva o encerramento do túnel da Tabua até amanhã.

Destaque ainda para a notícia de que o Governo Regional, através do Instituto de Emprego, vai reforçar o apoio financeiro para o empreendedorismo dos desempregados.

