Reacção à condenação dos políticos catalães

A sentença do julgamento já foi pronunciada contra os dirigentes catalães que realizaram um referendo sobre a autodeterminação na Catalunha em 2017, desobedecendo ao sistema judicial espanhol. Esta sentença, longe de ser um fim em si mesma, deu um novo impulso ao movimento de independência com o Tsunami Democrático. O que é o Tsunami? É uma campanha popular maciça e anónima que, tendo em conta a repressão sofrida até agora por parte de Espanha, inova os métodos: não se sabe quem a dirige. Agora estou fora da Catalunha, nos EUA, mas pude acompanhar com orgulho a resposta transbordante - e por vezes transbordada - do meu povo. Uma nova amiga iraniana perguntou-me, surpreendida, como posso confiar no Tsunami se não sei quem está por trás. Pensando bem, tem toda a lógica do mundo, mas não preciso de saber os nomes das pessoas concretas que o dirigem para saber claramente que por trás dele está todo o meu povo com um desejo de liberdade e determinação pela bandeira. Um povo que tem criatividade, como por exemplo este novo movimento que vai aproveitar a tecnologia para poder organizar grandes mobilizações de desobediência e não-violência massivas. Que a água flua por todos os recantos até desmoronarmos o imobilismo espanhol.